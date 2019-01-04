Uşak'ta rekor sayıda araç kontrol edildi

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılında rekora imza atarak, ortalama günde bin 70, toplamda ise 390 bin 381 aracı kontrol etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2018 yılında trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il merkezi ve ilçelerde rekor seviyede araç kontrol edildi. Modifiyeli ve abart egzozlu araç kullanan, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşların huzur ve sükunetini bozan araçlara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerin gerçekleştirdikleri dar bölge, şok uygulamalar ve denetimler sonucunda; 382 bin 757 araç ve 7 bin 624 motosiklet kontrol edildi. Bin 933 araca emniyet kemeri takmamaktan, 608 araca kırmızı ışık ihlalinden, 537 araca cep telefonu kural ihlalinden, 579 araca modifiye araç ve abart egzoz kullanmaktan, 281 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 31 bin 903 araca da diğer trafik ihlallerinden olmak üzere toplam 42 bin 528 araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurlu ve güven içinde yaşamalarını sağlamak ve mağduriyetleri önlemek amacıyla, ekiplerin sorumluluk alanlarında her türlü trafik kural ihlaline ivedilikle müdahale etmeye çalıştıklarını, özellikle modifiyeli - abart egzozlu araç kullanan, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapan ve vatandaşların sükununu bozan araçlar üzerinde kontrol ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Ayrıca trafik kurallarına uyarak, trafik düzeninin sağlanmasına katkı sağlayan vatandaşlara da teşekkürlerini ilettiler.