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Uşak'ta Roma dönemine ait 22 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi.

Uşak’ta tarihi eser bulunan eve operasyon düzenlendi.

Uşak'ta tarihi eser bulunan eve operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla Roma dönemine ait 22 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objelerin bulundurduğu istihbaratına ulaştı. Edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla Roma dönemine ait 22 adet sikke ve 9 adet obje ele geçirildi. Ayrıca operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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