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Uşak'ta Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Uşak’ta jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 2 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından Roma dönemine ait 2 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şahıs teknik takibe alındı. Şahsın tespit edilen adresine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Roma dönemine ait 1 adet kandil ve 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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