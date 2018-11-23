Uşak'ta “Sağlıklı Yaşam Merkezi” ilk meyvelerini verdi

Uşak Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan ve yoğun ilgi gören Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'nin desteğiyle kilo veren 8 vatandaş, Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan tarafından ödüllendirildi.

1 Eylül 2018 tarihinde açılan ve bugüne kadar yaklaşık 6bin kişinin destek aldığı Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi, vatandaşa sunduğu sağlıklı imkânlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bünyesindeki diyetisyen, yaşam koçluğu, spor eğitmenliği ve ücretsiz bisiklet hizmetleri barındıran Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi, sunduğu diyetisyen hizmetinin karşılığında yalnızca bir kitap talep ediyor ve toplanan kitaplara ihtiyacı olan okulların kütüphane oluşturmasına destek sağlıyor.

Verilen diyetisyenlik hizmetinden yararlanan 8 vatandaş kısa bir zaman içinde yaklaşık 5 ile 10 arasında kilo verdi. Verdikleri kilolarla sağlıklı bir hayata adım adan vatandaşları Başkan Cahan çeşitli miktarlarda hediye çekiyle ödüllendirdi.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin aldıkları diyetisyenlik hizmetiyle kilo veren vatandaşlar Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden çok memnun olduklarını, diyetisyenlerin kendilerine ilgiyle yaklaştıklarını ve burada zaman geçirmekten çok mutlu olduklarını söylerken Başkan Cahan'a da böyle bir hizmeti Uşak'a kazandırdıkları için teşekkür ettiler.

Kilo veren vatandaşlarının ödülünü bizzat kendisi takdim eden Başkan Cahan, “Günümüzün en büyük problemi obezite, aşırı kilo. Merkezimizi Uşak'a kazandırılalı 2.5 ay oldu ve yaklaşık 6bin Uşaklı hemşehrimizi burada misafir ettik. Burada hemşehrilerimize ücretsiz diyetisyenlik hizmetinin ve yanında spor hizmeti de veriyoruz. Sağlıklı bir neslin yetişmesi anlamında Sağlıklı Yaşam Merkezi'mizin faydasını görüyoruz. Burada yaklaşık olarak 10 kilo veren 8 vatandaşımız var, onları ve gelecek olan vatandaşlarımızı motive etmek adına onları ödüllendirdik. İnşallah bu artarak devam edecek ama şunun altını çiziyorum 2.5 ayda uygulamış olduğumuz bu diyetisyenlik programıyla, Sağlıklı Yaşam Merkezi'mizle biz Uşak'a tam olarak 1 ton zayıflattık. Çünkü sağlık her şeyin başı. Burada biz de bir nebze faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Sağlıklı Yaşam Merkezi'mizde çalışan diyetisyen arkadaşlarımıza, spor eğitmeni arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. En önemlisi burayı boş bırakmayan, onları ziyarete gelen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde daha sağlıklı vücutlarla hep daha güzel günler bizi bekliyor diyorum, saygılar sunuyorum” dedi.