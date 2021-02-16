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Uşak'ta sahte alkolde kullanılan 10 litre etil alkol ele geçirdi

Kargo yoluyla etil alkol siparişi veren şüpheli, Jandarma ekiplerince yakalandı.


Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D.'nin sahte alkol yapımında kullanmak için il dışından etil alkol getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri, sipariş verdiği etil alkolü kargodan alan şüpheli A.D.'yi yakaladı. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken sahte alkol yapımında kullanılacak 10 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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