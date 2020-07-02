İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta sebze fiyatları düştü, meyve fiyatları arttı

Uşak’ta geçtiğimiz günlere göre sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarında ise yükseliş yaşandı.

Uşak'ta geçtiğimiz günlere göre sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarında ise yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz senenin fiyat şampiyonu soğan ve patates 2 TL'ye kadar düşerken şeftali ve kayısı fiyatları 8 TL'ye dayandı.


Yurt genelinde havaların ısınması, Uşak'ta semt pazarlarında tezgahlara yansıdı. Pazar alışverişi yapan vatandaşların biraz pahalı olduğunu belirtirken asgari ücretli bir vatandaşın alışveriş yapmasının zor olduğunu belirtti. Öte yandan semt pazarlarında sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, meyve fiyatlarında mevsimsel geçişe bağlı artış olduğu öğrenildi.


Pazarda sebzelerden geçen senenin fiyat şampiyonu soğan ve patates 2-3, domates ve salatalık 3-5 TL'den alıcı buldu. Ayrıca fiyatlarında artış bulunan meyvelerden erik ve armut 5, elma 7, kayısı ve şeftali ise 7-8 TL'den alıcı buluyor.


Pazar esnaflarından Erdal Peker, meyve ve sebzelerin kalitesine göre fiyatlarının değiştiğini belirterek, “Sebzelerde biraz daha ucuzlama var, meyvelerde değişmiyor genelde, meyve fiyatları yüksek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.