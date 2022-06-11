Uşak'ta şiddetli fırtına parktaki ağaçları devirdi

Olay, Eşme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerine doğru etkisini gösteren fırtına, yağmurla birlikte etkisini artırdı. Etkisini hızla gösteren fırtına ve yağmur kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran fırtına ve yağmur birçok yerde zarara yol açtı. Parkta bulunan 2 ağacın ise şiddetli fırtınaya karşı direnemeyerek devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle herhangi bir can kaybı olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Meteoroloji yetkileri yağış ve fırtınanın 3 gün boyunca kent genelinde etkili olacağını açıkladı.