Uşak'ta silah kaçakçılığı şebekesi operasyonla çökertildi

Uşak'ta silah kaçakçılığı yapan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D. (50), M.G. (29) ve H.S.'nin (39) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis, belirledikleri adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada 35 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet müdahale görmüş kurusıkı tabanca ve iskeletleri, 1 adet Kalaşnikof mermisi, 88 adet silah parçası, 35 adet silah tamir aleti, 69 adet şarjör, 167 adet av tüfeği parçası, 177 adet dolu av tüfeği kartuşu, 200-300 gram barut, 500 gram oksit ve 1 adet perçin makinası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından silahlara ve ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan Y.G. (50), M.G. (29), H.Ş.(39), K.A. (41), M.Ç. (36), E.Y. (36), N.P. (38), İ.Y. (40), S.A. (36), R.O. (37), H.Ç. (36), H.Ö. (54) ve M.Ç. (41) adlı 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.