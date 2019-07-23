İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü

Uşak’ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

Uşak'ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay Uşak Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, Arif Nazır A. (47) ile İbrahim Emir (25) arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Nazır A., av tüfeği ile Emir'e ateş etti. Vücuduna aldığı saçma darbeleri ile yaralanan emir ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olayın ardından gözaltına alınan Arif Nazır A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.