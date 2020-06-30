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Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü

Uşak’ta, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Dikilitaş Mahallesi'ne bağlı Şeref Caddesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Bir restoranda, işletmeci ve müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada işletme sahibi Ahmet Yılmaz (37), isimli şahıs ağır yaralandı. Kavganın taraflarından kimliği tespit edilemeyen 3 şüpheli şahıs olay yerinden otomobilleriyle uzaklaştı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzere olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. İşletme sahibi Ahmet Yılmaz, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, polis ekipleri şüpheli şahıslara yönelik arama çalışması başlatıldı.

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