İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta silahlı kavga; 2 yaralı

Uşak’ta önceden husumetli olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.

Uşak'ta önceden husumetli olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken 1 kişi de gözaltına alındı.


Olay, Uşak'ta Banaz ilçesinde İzmir - Ankara karayolu üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kahvehanede İ.D. ile K.K. arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerini silahlı çatışmaya bıraktı. Silahların ateşlenmesi üzerine İ.D. karın bölgesinden, K.K. ise 3 farklı yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar, ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken olay yerinde bulunan ve kavgaya karıştığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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