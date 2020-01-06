Uşak'ta sınıf öğretmeninin 6 ilkokul öğrencisini taciz ettiği iddiası

Uşak'ta 6 ilkokul öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Dikilitaş Mahallesi'ndeki Miralay Halit Akmansu İlkokulunda meydana geldi. İddialara göre, ilkokulda görevli rehber öğretmen, çocuklara özel bölgelerine dokundurmamaları konularında eğitim verdi. Eğitimden sonra 6 kız öğrenci rehber öğretmenlerine giderek, sınıf öğretmenleri H.A.'nın (45) kendilerinin özel bölgelerine dokunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine rehber öğretmen olayı okul idaresine ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine polisteki harekete geçerek soruşturma başlattı. 6 kız öğrencinin psikolog eşliğinde ifadesi alınırken, sınıf öğretmeni H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise okulda gerekli incelemelerin başlatıldığı, çocukların zarar görmemesi için hassas davranıldığı ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan H.A.'nın başka bir okula görevlendirildiği ve izne çıktığı öğrenildi.