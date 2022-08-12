Uşak'ta Sivaslı ve Eşme kaymakamları değişti

Resmi Gazete'de son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uşak'a 2 yeni vali yardımcısı atanırken; Eşme ve Sivaslı kaymakamlarının görev yerleri değişti. Banaz Kaymakamı Musa Aydemir'in de asaleti onaylandı.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre, 1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37, 3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan 104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçemizin kaymakamının görev yerleri değiştirildi.

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Eşme Kaymakamı Murtaza Ersöz, Batman Vali Yardımcılığına, Sivaslı Kaymakamı Semih Cembekli Ardahan Damal Kaymakamlığına, Uşak Vali Yardımcısı Meral Batı Demirtaş Karabük Vali Yardımcılığına, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar Gaziantep Nizip Kaymakamlığına, Kadrosu Kars Vali Yardımcısı olan Banaz Kaymakam Vekili Musa Aydemir asaleten Banaz Kaymakamlığına, Karaman Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Uşak Vali yardımcılığına, Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız Uşak Vali Yardımcılığına, Şanlıurfa Halfeti Kaymakamı Selin Sarı Uşak Eşme Kaymakamlığına atandı.

Sivaslı İlçesi Kaymakamlığına kimin atandığı ise henüz belli olmadı.