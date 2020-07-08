Uşak'ta sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı

Uşak'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında park ve iş yerlerinde denetim yapıldı. Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken Uşak esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde park, internet kafe ve bir çok alanda ekipler tarafından denetler yapıldı. Uşak'ta da polis ekipleri, bir çok iş yerine ve açık alanda denetimler yaptı. Polis ekipleri, park ve bahçelerdeki vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. İnternet kafe ve diğer işletmelerde de denetlemeler yapan ekipler, işletme sahipleri ve müşterileri sosyal mesafe kuralının yanı sıra maske takma konusunda da uyarılarda bulundu.

Bir internet kafe işletmecisi Murat Moralı, yapılan denetlemelerden memnun olduklarını ve vatandaş sağlığı açısından başarılı bir çalışma olduğunu ifade etti.