Uşak'ta sosyal mesafeli bayram namazı kılındı

Uşak'ta en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami'sinde korona virüs tedbirlerine uyularak sosyal mesafeli namaz kılındı.

Uşak'ta vatandaşlar, kurban bayramı dolayısıyla Kent'in en büyük camilerinden birisi olan Yücetepe Cami'sine akın etti. Günün erken saatlerinde camiye gelen vatandaşlar, cami imamı tarafından bayram üzerine verilen vaazı dinledi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle camide de en üst seviyede tedbirler alındı. Sosyal mesafeye uyarak saf tutan cemaat, saat 06.27'de başlayan bayram namazının kılınmasının ardından, birbirleriyle bayramlaştı.