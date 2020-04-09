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Uşak'ta ‘sosyal mesafeli' nikah

Uşak İl Müftülüğünde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak resmi nikah kıyıldı.


Uşak İl Müftülüğüne müracaat eden Hatice Türker ve Ramazan Akkaya çiftinin nikahı için korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tedbirler alındı. Nikah, sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak İl Müftüsü Vekili İshak Göksel tarafından kıyılırken nikahta sadece gelin, damat ve iki nikâh şahidi bulunduruldu. Nikahı kıyan Göksel, gelin damat ve şahitler arasında korona virüs önlemleri nedeniyle boşluk bırakıldı.


Öte yandan nikah esnasında maske ve eldiven takarak önlem aldıkları görülen çiftin evlilik cüzdanlarını alması sonucu mutlu oldukları gözlendi.

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