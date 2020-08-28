İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu

Uşak’ta bir süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Uşak'ta bir süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangından dolayı markette binlerce liralık mal zarar gördü.


Yangın Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Mehmet Topaç Bulvarı'nda gece geç saatlerde meydana geldi meydana geldi. İddialara göre, bir binanın altında bulunan süper markette henüz nedeni belli olmayan sebeplerden dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, tedaş, doğal gaz ekipleri ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın elektriği kesilirken yol trafik ekiplerince kapandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saate yakın titiz çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ayrıca çıkan yangında süper marketteki binlerce liralık malın zarar gördüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.