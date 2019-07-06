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Uşak'ta Süpermoto heyecanı başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Uşak’ta başladı.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Uşak'ta başladı. Uşak-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Süpermoto pistinde gerçekleşen şampiyonanın 1. etap yarışları büyük bir heyecan içinde gerçekleştirildi.


Yarışlar hakkında bilgi veren Türkiye Motor Sporları Federasyonu Uşak Temsilcisi Mümtaz Pak, yarışların dünya standartlarında olan pistte, ve toplam da 5 Grup Süpermoto grubunda yapıldığını kaydetti. Pak, “Yarışmalara 7 yaş ile 50 yaş aralığındaki yarışmacılar katılıyor. Türkiye'de ilk olarak tek marka kupası var o da 'D 25' kupası'. Bu şu anlama geliyor, tüm Türkiye'de seçilen 13 yetenekli genç, aynı motorla aynı koşullarda yarışıyorlar. Bu da bir ilk oluyor” dedi.


Pak, ayrıca yarışların 2 gün süreceğini ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını son derece keyifli bir yarış izlediklerini söyledi.


Yarışın 1. etabının sonunda 65 CC'de birinci Selen Tınaz, 85 CC'de birincisi Onur Işı, R25 birincisi Yiğit Fazlı Erçelik, S3 sınıfı birincisi Furkan Aykut, Süpermoto A sınıfı birincisi Ata Kahvecioğlu ve Süpermoto B birincisi Yasin Işık oldu.

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