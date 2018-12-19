Uşak'ta Suriyeliler ile yaşanan gerginlik olaylarında 9 kişi tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu Suriye uyruklu şahıslar ile ilçe sakinleri arasında yaşanan bıçaklama olayı sonrası ortaya çıkan gerginlikle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Eşme'de Suriye uyruklu bir grup ile ilçe sakinleri arasında yaşanan bıçaklı kavga sonrası sosyal medya üzerinden bazı kişiler yaptıkları paylaşım ve çağrılar ile ilçede gerginliğe neden oldular. İlçe sakinleri Suriye vatandaşlarının ilçeden gitmesi için protesto gösterilerine başlayınca duruma Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü, Garnizon Komutanı müdahale ederek bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi gönderildi. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olaylara karışan yabancı uyruklu kişiler ve sosyal medya üzerinden halkı galeyana getirmeye çalışan şahıslar kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 1'i kadın, 5 erkek ile sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 4 ilçe sakini gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü Suriye uyruklu 5'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 9 kişi tutuklanırken, Suriye uyruklu 1 kadın savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Eşme ilçesinde ikamet ettiği belirlenen ancak oturma izni bulunmayan 51 Suriye uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.

Alınan önlemler ve sağduyulu vatandaşların desteğiyle ilçede hayat normale dönerek, sükunet hakim oldu.