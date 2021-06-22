Uşak'ta tarihi narkotik operasyonu

Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda 4 kilograma yakın metanfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehir dışından 2 şahsın şehirlerarası otobüsle kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda İzmir - Ankara karayolu üzerinde denetleme noktasında otobüs durduruldu. Uyuşturucu madde aramada uzman köpek yardımıyla yapılan aramada ekipler, 1 metre uzunluğundaki iki parça demir boru buldu. Demir kesme aleti yardımıyla boruların açılmasının ardından borular içerisinde saklanmış toplamda 3 kilo 913 metanfetamin ele geçirilirken iki şüpheli şahıs Y.A. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddenin 1 milyon 600 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.