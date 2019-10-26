Uşak'ta tavuklu pilav yiyen 11 çocuk zehirlendi

Uşak'ta yedikleri tavuklu pilav sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 11 ilkokul öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili açıklama yapan Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas çocukların genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Olay, Kemalöz Mahallesi Karakıran Semti'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turan Akçay İlkokulu 2-E sınıfı öğrencilerinden bazıları bir velinin lokantadan alıp getirdiği tavuklu pilavları yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binadaki Çocuk Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 11 çocuğa hafif gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Çocuklar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Uşak İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, “Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ek bina Çocuk Acil Servisi'ne tavuklu pilav yediklerini belirten 11 çocuğumuz başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda basit besin zehirlenmesi tanısı konulan çocuklarımıza şikayetlerine yönelik ilaç ve I.V. sıvı tedavisi uygulanmıştır. Tedavisi biten 5 çocuğumuz taburcu edilmiştir. Kalan 6 çocuğumuzun da tedavileri bittiğinde taburculuğu planlanmaktadır” ifadelerinde bulundu.