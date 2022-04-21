Uşak'ta tıbbi aromatik bitkiler BeraLife ile değer kazanıyor

2016 senesinde aspir, çörek otu gibi doğal ürünlerin yağlarını çıkararak üretime başlayan BeraLife, günümüzde 220'den fazla ürün üretimine başladı. Yaptığı üretimle Uşak pazarına da çeşitli destekte bulunan BeraLife, ülkede yetiştirilen çörek otunun da yüzde 17'sinin Uşak'ta yetiştirilmesini sağladı. Fabrikanın yönetim kurulu üyesi olan Refik Tuncay, Uşak'ta işimiz neticesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine ön ayak olduklarını belirtti. Tuncay, “Şuanda Türkiye'nin çörek otunda mesela yüzde 17'si Uşak'ta üretiliyor, bunun mimarı da biziz dersek bencillik etmiş olmayız herhalde. Uşak bölgesinde aromatik bitki yetiştiriciliğinde lavanta, çörek otu, aspir gibi ürünler baya ileri düzeye çıktı. Biz bu arkadaşları yönlendirme, teşviklendirme gibi çalışmalar sonucunda Uşak'ta da aromatik bitki yetiştiriciliği üst düzey hale getirdik” şeklinde konuştu.

Uşak'ta hayata geçirilecek olan yeni fabrikanın açılışında bölge belediyesi ile sorunların çıktığını da sözlerine ekleyen Refik Tuncay, 2023 senesinde 50 işçiye istihdam sağlama hedeflerinin aksadığını söyledi. Refik Tuncay, “Kendi alanımızda şuan burada 16 kişi çalışıyor, hedefimiz 2023'te 50 kişiydi. Birkaç sıkıntımız oldu. Tarımsal Kalkınma dan 2019 senesinde proje müracaatımız oldu. Onaylandı projemiz, proje fabrikamızı meydana getirdik. Kendi belediyemizdeki bazı sıkıntılar yüzünden fabrikamızı açmayı başaramadık, yatırım yarım yamalak kaldı. 50 işçi ve üretim konusunda şuanda aksak gidiyor” dedi.