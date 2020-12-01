İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta toplu taşımalara araçlarına korona denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda, Uşak’ta trafik ekipleri tarafından toplu ulaşım araçları denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda, Uşak'ta trafik ekipleri tarafından toplu ulaşım araçları denetlendi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kentteki toplu taşıma araçlarını denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan sürücü ve vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.