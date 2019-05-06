Uşak'ta trafiğe kapalı caddede motor sürücüleri cirit atıyor

Uşak kent merkezinin en kalabalık caddelerinden biri olan ve trafiğe kapalı olan İsmetpaşa Caddesi'nde, motosiklet sürücüleri kurallara aldırış etmeden yayaların arasında motorlarını kullanıyor. Motorlu araç giremez tabelalarının da yer aldığı caddede, belediye zabıta ekiplerinin motosiklet sürücülerine müsaade etmemesi ise yayaların tepkisine neden oluyor.

Uşak kent merkezinde, Uşak Belediyesi binası ile 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve valilik binasını birbirine bağlayan İsmetpaşa Caddesi, Uşaklıların sıklıkla kullandığı yerlerin başında geliyor. Cadde üzerinde birçok mağaza, kafeterya, çay bahçeleri, lokanta gibi çeşitli alışveriş yerleri bulunurken, kentte bulunan üniversite ve lise öğrencileri de caddeyi yoğun olarak kullanıyor.

Tabelaya aldırış etmiyorlar

Belediye tarafından yüzde 90'ı araç trafiğine kapatılan, motosiklet ve bisikletlerin girmesi de yasaklanan caddede dolaşan motosiklet ve bisiklet sürücüleri dikkat çekiyor. Cadde üzerinde birçok yere bu tür araçların girmemesi yönünde tabelalar asılırken, sürücüler bu uyarılara aldırış etmiyor. Genellikle cadde üzerinde bulunan lokantaların paket servisini yapan sürücülerin kullandığı motosikletler, caddenin kalabalık olduğu saatlerde vatandaşların arasından süratle geçiyor. Motosiklet kullanan bazı sürücülerin ise yaşlarının küçük olduğu görülürken, bazı motosikletlere ise 3 kişinin bindiği göze çarpıyor.

Zabıta müsaade edip, sürücülerle sohbet ediyor

Belediyeye ait zabıta ekiplerinin bulunduğu cadde üzerinde motor sürücülerinin, zabıta ekiplerinin önünden geçmesi, bazılarının da zabıta görevlileri ile sohbet edip ardından trafiğe kapalı alanda motosikletiyle yoluna devam etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Motor sürücüleri zabıta ekiplerinin etrafında, motorlu araç giremez tabelasının önünde motosikletlerini sürebiliyor. Bazı motor sürücüleri ise hız yapıp vatandaşları tehlikeye düşürürken bazılarının egzozlarından çıkan aşırı ses çevredekileri rahatsız ediyor.