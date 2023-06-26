Uşak'ta trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Uşak'ta Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak'ta Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla uygulanacak trafik tedbirlerinin değerlendirildiği “Trafik Güvenliği” toplantısı Uşak Valisi Dr. Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Uşak Valisi Başkanlığında yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman da katıldı. Toplantıda Kurban Bayramı süresince il genelinde alınacak trafik ve güvenlik tedbirlerinin arttırılması ile alınacak önlemler görüşüldü