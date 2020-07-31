İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta trafik kazası; 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.


Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesinde Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ferhat Sakar (24) idaresindeki 64 KD 880 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya uçtu. Vatandaşların ihbarları üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ferhat Sakar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, eşi Hatice Gamze Sakar (23) ise Medikal Park Hastanesine kaldırıldı. Ferhat Sakar, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Hatice Gamze Sakar'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis kaza hakkında inceleme çalışması başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.