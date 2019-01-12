Uşak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Uşak'ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı Uşak'tan Eşme istikametine seyir halinde olan Muhammet B.'nin kullandığı otomobil Ahmetler beldesi ile Eşme arasında rampa inerken, aynı yönde seyir halinde olan 64 EK 892 plakalı Baki Ö.'nün kullandığı ticari araca arkadan çarptı. Çarpışma sonucu iki araç da yol kenarına savrularak takla attı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Ticari araçta bulunan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde gelen 112 acil yardım ekipleri tarafından yapılırken, ağır yaralanan kişi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.