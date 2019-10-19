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Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza Uşak-İzmir karayolu üzerinde bulunan Beylerhan Köyü kavşağında meydana geldi. Ali G. yönetimindeki 10 CFT 141 plakalı otomobil jandarma kontrol noktasını geçtikten kısa bir mesafe sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı şeritte seyir halinde olan Ali A. yönetimindeki 64 EH 840 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta bulunan toplamda 4 kişi hafif yaralandı. Çevrede bulunanların itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edilmesinin ardından hafif yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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