Uşak'ta trafik kazası; 4 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kaza esnasında araçta bulunan aile üyesi 4 yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Banaz ilçesinde bulunan Büyükoturak Kavşağı'nı geçince meydana geldi. İddialara göre sürücü Erhan Kartal, kontrolündeki 35 AS 0653 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak takla attı. Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalelerin ardından sürücü Erhan Kartal, araç içerisinde seyir halinde bulunan sürücünün karısı Öznur Kartal ve çocukları Defne Ceren Kartal ve Özgür Erdinç Kartal'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.