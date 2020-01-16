Uşak'ta trafo yangını paniğe neden oldu

Uşak'ta kaldırımdaki trafonun patlaması paniğe sebep olurken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemalöz Mahallesi 1.Çöker Sokak'ta kaldırımda bulunan trafo bir anda patladı. Patlama esnasında caddede bulunan vatandaşlar yaşadıkları panik sonrası itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Trafo patlaması sonucu çıkan yangın bölgeye gelen ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

İtfaiye ekipleri trafodaki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırma başlattı.