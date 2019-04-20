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Uşak'ta tren kazası: 2 ağır yaralı

Uşak’ta bir otomobile hemzemin geçitte yolcu treni çarptı.

Uşak'ta bir otomobile hemzemin geçitte yolcu treni çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.


Olay, Uşak'ın Eşme ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Uşak arası yolcu taşıyan tren, Eşme Kolonkaya mevkiinde Ersan Özdemir idaresindeki 64 EJ 508 plakalı otomobile kontrolsüz hemzemin geçitte çarptı. Çarpışma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre rayların üzerinde sürüklendi. Tavuk çiftliğinden yumurta toplamadan gelen sürücü Ersan Özdemir ve arka koltukta oturan işçisi olduğu öğrenilen Mekkiye Çaplık isimli kadın otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil yardım ekipleri yaralıları otomobilden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen yaralı yakınları kurtarma esnasında sinir krizleri geçirirken zorlukla yatıştırıldı.


Kaza sonrası rayların üzerinde kalan otomobil vatandaşlar tarafından kaldırılıp yolcu treni seferine devam etti.


Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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