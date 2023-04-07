Uşak'ta üreticiye bin torba ayçiçek tohumu dağıtıldı

Uşak'ta üreticilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bin torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi'' projesi kapsamında üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Vekili Muammer Balcı, İl Müdürü Nihat Ağan, İl Genel Meclis Başkanı Nuri Demir, İl protokolü, STK Başkanları ve üreticiler katıldı. Töreninde konuşma yapan Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan, ilk olarak 2021 yılında uygulamaya konulan ''Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi'' projesi kapsamında, Uşak'ta ilk yıl toplamda 11 projeye yaklaşık 3 milyon 100 bin, 2022 yılında ise 8 projeye yaklaşık 3 milyon 75 bin TL kaynak aktarıldığını, 2023 yılında ise ilk etapta üretici katkısı dahil 6 milyon 100 bin TL olan 3 projenin daha uygulamaya konulduğunu açıkladı. Konuşmasına devam eden Ağan,

“Bu projelerden; 'Yağlık Ayçiçeğini Geliştirme Projesi' kapsamında Uşaklı üreticilerimize yüzde 50 Bakanlık yüzde 50 üretici katkılı olmak üzere 40 bin dekarlık alanda bin torba sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılmış olup, 2021 yılında 5 bin 670 dekar olan ekim alanı 2023 yılında 40 bin dekara çıkarılmıştır. 'Nohut Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 55 Bakanlık yüzde 45 üretici katkılı 4 bin dekarlık alanda 50 bin kg. sertifikalı nohut tohumu ve 'Keten Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında yüzde 75 Bakanlık yüzde 25 üretici katkılı 3 bin dekarlık alanda 12 bin kg. sertifikalı keten tohumunu çok kıymetli üreticilerimizle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Dağıtılan tohumlarla münavebe sisteminin yaygınlaştırılması, İlimiz tarımına alternatif ürün deseni oluşturulması ve üretimin artırılarak sürdürülebilir hale gelmesi gibi faktörler hedeflenmektedir. Tohumlarımızı toprakla buluşturmak adına düzenlemiş olduğumuz bu tören dahilinde bütün çiftçilerimize ve memleketimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Uşak Vali Vekili Muammer Balcı da konuşmasında devletin her zaman türeticin yanında olan bir tarım stratejisi izlediğini ve çiftçiye devlet desteğinin devam edeceğini belirti. Daha sonra düzenlenen törenle çiftçilere bin torba yağlık Ayçiçek tohumu dağıtıldı.