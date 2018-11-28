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Uşak'ta uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı

Uşak’ta epilepsi hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilacı zehir tacirlerinin uyuşturucu hap olarak satma planı polisin operasyonu ile bozuldu.

Uşak'ta epilepsi hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilacı zehir tacirlerinin uyuşturucu hap olarak satma planı polisin operasyonu ile bozuldu.


Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aldığı bir ihbar üzerine kent girişinde operasyon yaptı. Afyonkarahisar'dan, Uşak'a gelen araç ve içerisindeki şahısları takibe alan ekipler, kent merkezi girişinde aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde 658 adet sentetik ecza diye sınıflandırılan ve uyuşturucu etkisi olan hap ele geçirildi. Operasyonda araç içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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