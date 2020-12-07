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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratına ulaştı. Edinilen bilgiler doğrultusunda ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 394 adet extasy hap, 238 adet sentetik ecza hap, 3,60 gram bonzai ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.S. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.E. tutuklandı.

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