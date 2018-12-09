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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak polisi kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda bir kilogram esrar ele geçirirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde” Ticaretinin önlenmesine ve sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde bir ihbar sonucu şüpheli kişileri ve otomobili teknik takibe aldı. Takibe alınan ve dur ihtarına uymayan Uşak plakalı aracı kovalamaca sonucu Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde durduran polis araçta yaptığı aramada; bin 7,50 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.G. ile V.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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