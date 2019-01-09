Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 17 adet ecstacy hap, 12 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi aldığı ihbarda kente yüksek miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı. Yapılan hazırlık ve teknik takip sonucunda şüpheli araç il girişinde durduruldu. Araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 2017 adet ecstacy hap, 12 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerden 2'sinin “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçundan arandıkları tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından 6 şüpheli adli mercilere sevk edildi.