Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

UŞAK (İHA) – Uşak'ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 80 kök kenevir ile, 180 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sivaslı ilçesi Selçikler Beldesinde 2 şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarını aldı. Ekipler Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada 180 gram kubar esrar, 80 kök yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.