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Uşak'ta yabancı uyruklu iki uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken bir miktar eroin, 12 gram skunk ve 15 gram da metamfetamin ele geçirildi.

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken bir miktar eroin, 12 gram skunk ve 15 gram da metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı edinen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde, takibe alınan şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, araç içerisinde ve Afganistan uyruklu M.M. ve J.J. şüpheli şahıslardan bir miktar eroin, 12 gram skunk, 15 gram da metemfetamin ele geçirildi. Göz altına alınan iki şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adliyece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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