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Uşak'ta yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Uşak’ta polis tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda bin 500 litreye yakın kaçak içki ele geçirildi.

Uşak'ta polis tarafından yaklaşan yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda bin 500 litreye yakın kaçak içki ele geçirildi.


Uşak polisi, halkın sağlığına tehdit oluşturacak maddelerin üretiminin ve satışının engellenmesi ve ‘Kaçakçılıkla Mücadele' kapsamında yılbaşı öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Bu kapsamda Sivaslı ilçesinde kaçak ve sahte içki üretimi yapıldığı ve satışa sunulduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler operasyon başlattı. Sivaslı İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince bir ikamete baskın yapıldı. Evde yapılan aramda bin 760 litre kaçak ve sahte rakı, 571 litre kaçak ve sahte şarap, 1 adet alkol damıtma makinesi ve üretim aşamasında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Konuyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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