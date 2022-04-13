Uşak'ta yanan ahırdaki 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Uşak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten yanan ahır kül oldu. Ahır içerisinde bulunan 16 küçükbaş hayvan telef olurken ahırın sahibi hayvanları kurtarmak isterken hafif şekilde yaralandı.

Uşak'ta Banaz ilçesine bağlı Sabah Köy yolu üzerinde bulunan ve ahır olarak kullanılan barakada henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda ahırdaki yangın söndürülürken ahır sahibi Fasık Metin (53) hafif yanıkları olmasından kaynaklı Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acı gerçek sabah ortaya çıktı

Gece geç saatlerde çıkan yangın, ekiplerce söndürülürken yangının acı bilançosu ise havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Çıkan yangın sırasında ahırda bulunan 16 küçükbaş hayvanın telef olduğu ekiplerce belirlenirken ahır sahibi Fasık Metin'in ise hayvanları kurtarmaya çalıştığı sırada vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yandığı öğrenildi. Olay hakkında ekiplerce soruşturma başlatıldı.