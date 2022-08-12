Uşak'ta yapılan 10 yardım çağrısından 6'sı asılsız

Uşak'ta 112 Acil Çağrı Merkezine 2021 yılında yapılan ihbarlarda yüzde 71,2 olan asılsız oranının, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 63,4'e kadar gerilediği belirtildi.

Uşak'ta 26 Aralık 2018 saat 10.00 itibariyle 110 Yangın İhbar entegrasyonu gerçekleşerek ilk çağrıyı alan Uşak 112 Acil Çağrı Merkezi, sırasıyla 112 Sıhhı İmdat, 156 Jandarma İmdat, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve son olarak 6 Nisan 2021 saat 14.00 itibariyle Alo AFAD'ın entegre olmasıyla birlikte tüm acil çağrıları tek numara üzerinden yürütmeye devam ediyor. 7/24 saat esasına göre hizmet veren Merkezi ise en çok asılsız ihbarlar yoruyor.

Uşak 112 Acil Çağrı Merkezine 2021 yılında yapılan toplam 497 bin 112 adet çağrıdan yüzde 71,23'ü asılsız ve gereksiz olarak kayıtlara geçti. Asılsız ve gereksiz çağrı oranlarının düşürülmesine yönelik olarak 2022 yılında yapılan tanıtım çalışmaları ve halkta oluşan bilinç sayesinde 01 – 31 Temmuz 2022 döneminde asılsız ve gereksiz arama oranı yüzde 63,46'e kadar düşürüldü.

Gereksiz çağrıların genelini çalışıp çalışmadığını deneme, cepte yanlışlıkla arama, kurum telefonu sorma, nöbetçi eczane sorma ve küçük çocuklar tarafından yapılan aramaların oluşturduğu belirtildi. Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet sunulabilmesi için bu oranın daha makul seviyelere düşürülmesi gerektiği ifade edildi.