Uşak'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Uşak'ta yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı öğrenciler, öğretmenler ve velilerin heyecanına sahne oldu. Kentte 57 bin 599 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Uşak merkezde bulunan Bir Eylül İlkokulu'nda ilk ders zili çaldı. Okul bahçesinde Müdür Aziz Aydın'ın konuşması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılı, heyecanla karşılandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bir Eylül İlkokulu 4. Sınıf öğretmeni İlker Akgül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un belirlediği 2023 Eğitim Vizyonu'na uygun bir sınıf modeline sahip okduklarını kaydederek, "Değerleri ön plana alıyoruz. Akademik başarıyı da geri planda bırakmıyoruz. Sınıfımızda birçok etkinlik ve proje yapıyoruz" dedi.

Eğitimde 'Youtube' yeniliği

Akgül, bu projelerden en önemlisinin Youtube Kanalı projesi olduğunu aktararak, "Çocuklar bu Youtube kanalında sınıfta yaptıkları etkinlikleri paylaşıyorlar. Çalışmalarımızı burada paylaşıyoruz, derslerimizi burada anlatmaya başladık. Bu sene de çocuklar yeni konseptler belirleyerek, bu kanalın paydaşları olacaklar" ifadelerini kullandı.

Minik muhabirin minik deneyimi

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders heyecanıyla ileride muhabir olmak istediğini söyleyen 4. Sınıf öğrencisi, arkadaşına İHA mikrofonunu uzatıp minik bir röportaj yaparak ilerisi için küçük bir tecrübe edindi.

Bir Eylül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sanem Özçelik ise minik muhabire yaptığı açıklamada yaz tatilinde neler yaptığını ve yeni eğitim öğretim yılı için heyecanlı olduğunu anlatarak "Okulumu çok seviyorum" dedi.