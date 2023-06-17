Uşak'ta YKS heyecanı başladı

Uşak'ta 17-18 Haziran'da toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu 12 bin 918 adayın katılımıyla başladı.

Milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saatler 10.15'i gösterdiği sırada başladı. Uşak'ta da birçok aday, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri yerlere gitti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Adaylar, sınava dakikalar kala yapılan evrak kontrolleri ve üst aramalarının ardından sınava girecekleri sınıflara yerleşti. Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul bahçelerinde bekledi. Öte yandan sınava geç kalan bazı öğrencilerin ise koşarak yetişme telaşı da kameralara yansıdı