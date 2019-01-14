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Uşak'ta yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Uşak ve çevresinde yarın öğlen saatlerinden itibaren etkili ve yoğun kar yağışı beklendi açıklandı.


Yapılan son değerlendirmelere göre, Salı öğle saatlerinden itibaren Uşak ve çevresinde kuvvetli olmak üzere 8-10 santimetre ve yükseklerde ise 10-20 santimetre kalındığında kar yağışı beklendiği açıklandı. Yağışın Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.

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