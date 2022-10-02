Uşak'ta yol yapım çalışmaları sürüyor

Uşak Valiliği bünyesinde İl Özel İdaresi, kentte düzenlenen yol çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda gece saatlerinde de durmadan çalışan ekipler ilçe ve köy yollarındaki bozuklukları düzeltme ve asfalt çalışmalarını sürdürdü. Uşak İl Özel İdaresi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise ilçe ve köy yollarında onlarca kilometre asfalt çalışması yapıldığı açıklandı.