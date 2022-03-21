Uşak'ta yüzlerce kaçak cinsel ürün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak cinsel performans arttırıcı ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale dönüştürülmüş 593 adet kaçak cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan yasal işlem başlatıldı.