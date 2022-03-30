Uşak'ta yüzlerce öğrenci 3 bin 250 sedir fidanını toprakla buluştu

Uşak'ta Orman Haftası etkinliklerinde yüzlerce öğrenci geleceğe nefes olmak için 3 bin 250 sedir fidanını toprakla buluşturdu.

Uşak ili Hacıkadem Mahallesi'nde bulunan Gazi Ormanında yüzlerce öğrenci Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte bir araya geldi. Uşak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanı yeşillendirmek ve geleceğe nefes olmak için 3 bin 250 sedir fidanı hazırlandı. Yiyecek ikramlarının da yapıldığı ağaç dikme etkinliğine Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Akkaya, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve jandarma ekipleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Vali Yardımcısı Muammer Balcı ağaç dikme etkinliğine katılan öğrencilere ise çeşitli hediyeler verdi.