Uşak'ta Zakkum rüzgarı esti

Ünlü rock müzik grubu Zakkum Uşak'ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Atapark, Zakkum rock grubunun konserinde binlerce Uşaklı'ya ev sahipliği yaptı. Yaz akşamlarının eğlence merkezi Atapark'ta, önceki gece, en kalabalık gecelerinden biri yaşandı.

Katıldığı her programa pozitif enerjisini de götüren, Uşak'ın başarılı sunucu ve şovmeni, Doğukan Alsay'ın sunumuyla başlayan geceye binlerce Uşaklı katıldı. Alsay, Zakkum konseri başlamadan önce tüm konukları kendi yöntemleriyle coşturdukça coşturdu. Alsay'ın katılımcıların cep telefonlarının flaşlarını yaktırarak, ‘kırmızı-beyaz, en büyük Türkiye sloganlarıyla' Mehmetçiğe selam gönderilmesi görülmeye değerdi.

Daha sonra Zakkum grubunun sahne almasıyla heyecan doruğa ulaştı. Grubun solisti Yusuf Demirkol'un güzel şarkılarıyla kendinden geçen gençler unutamayacakları bir gece geçirdi.