Uşak'ta zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Uşak'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 1 yaralının ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Ankara - Uşak karayolunda Derbent yol ayrımında meydana geldi. İddialara göre doğal gaz şirketine ait 64 BN 493 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan B.K.K., H.Ö. kontrolündeki 51 EZ 279 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu savrularak M.K. kontrolündeki 64 LR 132 plakalı otomobile çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler B.K.K., H.Ö., M.K. ile araçlarda bulunan yolcular A.A. ve R.Ç.'yi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazada yaralanan H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralı şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.