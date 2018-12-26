Uşak'ta zincirleme trafik kazası

Uşak'ta yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirirken, kent genelinde sabah saatlerinde yaşanan yoğun buzlanma maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı yan yolundan kent merkezine doğru seyir etmekte olan 64 BN 709, 64 LH 173, 64 KY 072 plakalı araçlar birbirine girdi. Yoldaki buzlanmadan dolayı meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya gerekli müdahaleyi yaptı. Atatürk Bulvarı yan yolu bir süre trafiğe kapatıldı, bu sürede araçlar Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş üst geçidine yönlendirildi ve yolun tekrar trafiğe açılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.